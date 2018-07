Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs CDU will nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) von London in die Hansestadt holen. "Die EU-Arzneimittelbehörde hat ein Budget von gut 300 Millionen Euro, fast 800 Mitarbeiter und passt hervorragend zu unserem Standort", sagte Parteichef Roland Heintze am Donnerstag. Hauptaufgabe der EMA ist der Schutz und die Förderung der Gesundheit von Mensch und Tier durch die Beurteilung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln.