Berlin/Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat sich sehr zufrieden über die Einigung von Bund und Ländern auf einen neuen Finanzpakt gezeigt. "Es waren sehr komplexe Verhandlungen, bei der eine ganze Reihe von unterschiedlichen Interessen berücksichtigt werden musste. Ich bin froh, dass wir das auf Grundlage des Ländervorschlags geschafft haben", sagte Scholz am Freitag. Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks: "Das ist ein wirklich gutes Ergebnis." Für Hamburg verbessere sich die Planungssicherheit bei den Finanzen, weil es zukünftig keine direkten Ausgleichszahlungen an andere Länder gebe, sondern dies über die Verteilung der Umsatzsteuer vom Bund geregelt werde.

Nach der nach jahrelangen Verhandlungen getroffenen Vereinbarung soll vom Jahr 2020 an die Umverteilung der Milliarden-Hilfen unter "reichen" und "armen" Ländern sowie zwischen Bund und Ländern nach neuen Regeln folgen. Das am Freitag von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 16 Ministerpräsidenten in Berlin vereinbarte Paket sieht steigende Hilfen des Bundes vor, aber auch mehr Kompetenzen für den Bund. Die Einigung basiert im Wesentlichen auf dem unter der Regie von Scholz entwickelten Ländermodell, das eine radikale Neuordnung vorsieht. Der Bund soll ab 2020 den Ländern nun jährlich gut 9,524 Milliarden Euro Ausgleichszahlungen überweisen.

Drei Punkte seien für ihn zentral, sagte Scholz: "Erstens: Die Länder stehen finanziell füreinander ein." Es bleibe also dabei, dass starke Schultern mehr tragen als schwache. "Zweitens: Der Bund steuert seinen Teil zu den Staatsfinanzen bei - auch in Zeiten der Schuldenbremse." Und drittens sei eine Lösung gefunden worden, "die allen - Ländern, Kommunen und dem Bund - auf Dauer Planungssicherheit gibt".

Ländermodell von Dezember 2015