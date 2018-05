Straubing/Hamburg (dpa/lno) - Die Straubing Tigers reagieren mit der Reaktivierung des zuletzt vereinslosen Eishockey-Profis Sean Sullivan auf ihre enge Personalsituation. Der 32 Jahre alte Verteidiger erhält bei den Niederbayern einen Probevertrag, teilte der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey-Liga (DEL)am Montag mit. Sullivan hatte zuletzt für die Hamburg Freezers gespielt. Der Abwehrspieler gehörte schon in der Saison 2013/14 dem Kader der Straubing Tigers an, ehe er danach für die Iserlohn Roosters und die Freezers in der DEL auflief.

