Hamburg (dpa/lno) - Frauenhäuser in Schleswig-Holstein und Hamburg arbeiten künftig in einer zentralen Koordinierungsstelle zusammen. Die Anlaufstelle nimmt Frauen aus beiden Ländern auf und vermittelt sie an dezentrale Einrichtungen. Am Montag (10.00 Uhr) erläutern Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard und Schleswig-Holsteins Sozialministerin Kristin Alheit (beide SPD) die Aufgaben der neuen Koordinierungsstelle und die Zusammenarbeit der Frauenhäuser.

