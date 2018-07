Hamburg (dpa) - Horst Hrubesch will sich in Zukunft verstärkt für die neugegründete Futsal-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes engagieren. Das sagte der 65-Jährige, der zum Abschluss seiner Trainerlaufbahn mit der DFB-Auswahl die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewonnen hatte, am Dienstag bei einem Medientermin in Hamburg.

Etwas mehr als zwei Wochen vor der Länderspiel-Premiere des DFB-Teams, das in der Inselparkhalle in Hamburg am 30. Oktober und am 1. November auf England trifft, sagte Hrubesch: "Nur Markenbotschafter zu sein, das macht für mich keinen Sinn. Wenn, dann will ich mich auch einbringen." Eine offizielle Funktion an der Seite von Bundestrainer Paul Schomann wolle er aber nicht übernehmen.

Vor Schomann und seinem Team liegt ein langer Weg, um international konkurrenzfähig zu werden. Im UEFA-Ranking liegt das Team auf dem 54. Platz von 56 gemeldeten Verbänden. "Wir sind Entwicklungsland", räumte Schomann ein. Dennoch will der DFB an der Qualifikation zur Europameisterschaft teilnehmen, die 2018 in Slowenien stattfindet. Die DFB-Auswahl befindet sich bei der Auslosung am kommenden Freitag in Zürich in Topf vier.

Hamburger Fußball-Verband

Kader der Futsal-Nationalmannschaft