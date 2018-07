Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli drohen im Auswärtsspiel am Samstag beim SV Sandhausen drei Ausfälle. Stürmer Aziz Bouhaddouz hat sich bei der 1:2-Heimniederlage des Liga-Schlusslichts am Freitagabend gegen den FC Erzgebirge Aue eine Syndesmoseverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Das teilte der Club am Dienstag per Twitter mit. Auch der Einsatz von Mittelfeldmann Bernd Nehrig (traumatische Zerrung der Bauchmuskulatur mit Bluterguss im Beckenkamm) und Abwehrspieler Philipp Ziereis (Oberschenkelzerrung) ist nach Auskunft von Pressesprecher Christoph Pieper "eher fraglich".

Dafür kann St. Pauli-Trainer Ewald Lienen gegen den Tabellen-Zwölften wieder auf Abwehrchef Lasse Sobiech nach dessen abgelaufener Sperre sowie die Angreifer Ryo Miyaichi und Fafa Picault setzen, die nach ihren Verletzungen bereits am Montag in das Mannschaftstraining zurückgekehrt waren.

