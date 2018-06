Hamburg (dpa/lno) - Wenige Tage vor seinem Einstand als neuer Hauptmoderator der ARD-"Tagesthemen" spricht Ingo Zamperoni (42) heute auf einem Pressetermin in Hamburg über seinen künftigen Job. An seiner Seite dann bereits: Caren Miosga (47), die seit 2007 zum Moderatoren-Duo der Sendung im Ersten gehört. Zamperoni kommt als Nachfolger von Thomas Roth. Der Journalist, der am 21. November 65 Jahre alt wird, hat sich in den Ruhestand verabschiedet.

Seit 2014 war Zamperoni ARD-Korrespondent in der US-Hauptstadt Washington. Die "Tagesthemen" sind ihm aber nicht nur in dieser Funktion vertraut: Vor seinem Wechsel in die USA moderierte er das Nachrichtenmagazin bereits regelmäßig vertretungsweise. Am Montag (24. Oktober/22.15 Uhr) präsentiert er die Sendung erstmals als Hauptmoderator. "Das wird ein Wechsel von einem Traumjob zum anderen" war sein Kommentar, als die ARD-Intendanten im Frühjahr bekanntgaben, dass er die Stelle bekommt.