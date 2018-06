Hamburg (dpa/lno) - In einer neuen Abschiebe-Einrichtung am Hamburger Flughafen können abgelehnte Asylbewerber von der kommenden Woche an in Gewahrsam genommen werden. Es handle sich um die erste Einrichtung dieser Art in Deutschland, sagte Innenstaatsrat Bernd Krösser am Freitag bei der Vorstellung der Anlage. Im Abschiebegewahrsam sollen Menschen, die nicht freiwillig ausreisen, zwischen ein und vier Tagen vor ihrer Abschiebung festgehalten werden können. Das gelte auch für nicht ausreisewillige Familien mit Kindern. Die Einrichtung bietet Platz für etwa 20 Menschen. Fünf der Plätze stehen Schleswig-Holstein zur Verfügung. Der Europäische Gerichtshof hatte 2014 die Unterbringung von abgelehnten Asylbewerbern in normalen Gefängnissen untersagt. Die Planungen für die Einrichtung laufen seit Januar.