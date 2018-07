Hamburg (dpa/lno) - Mehr als 200 statt erlaubter 60 Stundenkilometer: Die Polizei hat in Hamburg-Eidelstedt einen Raser gestoppt. Der Fahrer war am späten Donnerstagabend auf der Autobahn 23 am zivilen Fahrzeug der Beamten im Baustellenbereich des Dreiecks Nordwest vorbeigesaust, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als der 23-Jährige die Polizisten bemerkte, habe er versucht, über eine Baustellen-Ausfahrt zu entkommen. Doch die Beamten konnten das Auto an der Weiterfahrt hindern. Der Mann muss den Angaben zufolge mit einem Fahrverbot von drei Monaten, einer Geldbuße von 1200 Euro und einem Eintrag von zwei Punkten im Verkehrs-Zentralregister rechnen.

Pressemitteilung