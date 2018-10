Hamburg (dpa/lno) - Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli strebt heute beim SV Sandhausen seinen zweiten Saisonsieg an, um in der 2. Fußball-Liga den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren. Abwehrchef Lasse Sobiech darf nach verbüßter Sperre wieder spielen. Auch die Offensivkräfte Ryo Miyaichi und Fafa Picault stehen dem Tabellenletzten nach auskurierten Verletzungen zur Verfügung. Nicht auflaufen können dagegen die angeschlagenen Leistungsträger Aziz Bouhaddouz und Philipp Ziereis. Trainer Ewald Lienen bezeichnete Gegner SVS als eine eingespielte Mannschaft. Der Kiezclub wird im Hardtwaldstadion von rund 2200 Fans unterstützt.

