Sandhausen (dpa) - Die Talfahrt des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga geht weiter. Die Hamburger verloren am Samstag beim SV Sandhausen mit 0:3 (0:2) und kassierten die vierte Niederlage nacheinander. Die Tore für die Gastgeber schossen vor 6653 Zuschauern im Hardwaldstadion Luca Hofer (25. Minute), Thomas Pledl (45.+1) und Andrew Wooten (72.). Durch das sechste Spiel ohne Sieg sind die Norddeutschen Tabellen-Letzter. St. Pauli leistete sich zu viele Ballverluste, die Sandhausen mit Kontern eiskalt bestrafte. Die Gastgeber blieben auch in der fünften Partie in Serie ungeschlagen und verbesserten sich vorübergehend auf den achten Platz.