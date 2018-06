Hamburg (dpa/lno) - Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Samstag zwei Menschen aus einem Ruderboot auf der Elbe bei Övelgönne gerettet. Der 27 Jahre alte Mann und die 23-jährige Frau blieben unverletzt, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden hätten versucht, zu einem traditionellen Segelschiff zu rudern, das nur per Boot erreichbar ist, erklärte der Sprecher. Aufgrund der starken Strömung trieben sie allerdings ab und mussten von den Einsatzkräften an Land gebracht werden.