Berlin (dpa) - Deutschland hat sich aus Sicht des neuen "Tagesthemen"-Moderators Ingo Zamperoni (42) verändert. "Zum Beispiel ist der Wind, der den Medien entgegen bläst, merklich rauer geworden. Den Begriff "Lügenpresse" benutzte vor meiner USA-Zeit niemand. Der Umgangston hat sich verschärft", sagte Zamperoni in einem "Tagesspiegel"-Interview (Sonntag). Der Journalist war zuletzt für fast drei Jahre ARD-Korrespondent in Washington und übernimmt am Montag die Moderation der "Tagesthemen". "Ich frage mich, woher dieser ungezügelte Hass kommt, der auf Einzelne von uns niederprasselt", sagte Zamperoni. "Da wird ein Ton salonfähig, der nichts Konstruktives hat."