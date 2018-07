Hamburg (dpa) - HSV-Idol Uwe Seeler hat dem Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga die schnelle Verpflichtung eines Sportdirektors empfohlen. "Dietmar Beiersdorfer muss jetzt anfangen, sich einen Sportdirektor zu holen. Er kann nicht alles allein machen", sagte der 79-Jährige am Montag bei einer Podiumsdiskussion in Hamburg. Im Mai hatte Vorstandschef Beiersdorfer Peter Knäbel als Sportdirektor entlassen und dessen Aufgaben zusätzlich übernommen.

"Didi muss dazu auf'n Tisch hauen", forderte Seeler nach dem 0:3 gegen Eintracht Frankfurt, von dem er sich nach eigenen Angaben noch nicht richtig erholt hat. "Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es war traurig und unverständlich", meinte der DFB-Ehrenspielführer. Auch an einem schlechten Tag müsse man "beißen und kämpfen". Er habe keine große Hoffnung, dass der HSV den Abstieg in dieser Saison noch vermeiden könne. "Aber ich besuche auch die Spiele in der zweiten Liga", sagte "Uns Uwe".

Ex-HSV-Mitspieler Jochen Meinke empfand die Niederlage als Offenbarungseid: "Das war eine Trümmertruppe, die dort aufgetreten ist. So steigen wir ab. Wer hat die teuren Spieler ausgesucht? Sind das Verwandte gewesen?", fragte der 86-Jährige. Mit nur zwei Punkten und zwei Treffern nach acht Spieltagen sind die Norddeutschen Bundesliga-Schlusslicht.

