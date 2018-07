Hamburg (dpa/lno) - Der Boom bei Drohnen führt zu mehr riskanten Zwischenfällen rund um den Hamburger Flughafen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) registrierte 2016 bislang fünf Fälle, bei denen sich Flugzeuge und Drohnen im kontrollierten Luftraum über Hamburg gefährlich nahe kamen. Im gesamten Vorjahr hatte sich nur ein vergleichbarer Fall ereignet, sagte DFS-Sprecherin Anja Naumann am Montag. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

Zuletzt hatte demnach am 14. Oktober ein Pilot im Landeanflug in 1500 Metern Höhe einer Drohne ausweichen müssen. Fuhlsbüttel liegt damit in diesem Jahr auf Platz drei der am häufigsten betroffenen Airports - mehr Drohnenmeldungen von Piloten gab es nur in Frankfurt am Main (9 Fälle) und Köln/Bonn (6).

