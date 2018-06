Seoul (dpa) - Die insolvente südkoreanische Reederei Hanjin Shipping will ihre Europa-Aktivitäten schließen. Das Insolvenzgericht habe den Plänen zur Schließung der Hanjin Shipping Europe GmbH & Co. KG in Hamburg sowie den Hanjin-Unternehmen in Ungarn, Polen und Spanien zugestimmt, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf eine Börsenmitteilung der vormals weltweit siebtgrößten Container-Reederei. Der Insolvenzantrag von Hanjin Ende August hatte weltweit zu Unterbrechungen von Lieferketten geführt. Zahlreiche Hanjin-Schiffe waren aus Sorge vor einem Gebührenausfall für die Häfen gezwungen, mit ihrer Ladung auf See zu warten.