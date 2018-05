Hamburg (dpa/lno) - Mit veränderten Öffnungszeiten und einer neuen Konzeption beginnt am Samstag (29.10.) die Hamburger Bootsmesse "Hanseboot". An den Werktagen öffnet die Messe nun von 12 bis 20 Uhr ihre Tore und damit zwei Stunden später als in den Jahren zuvor. Ähnlich wie der Einzelhandel wolle sich auch die Messe damit den Arbeitszeiten der Berufstätigen anpassen, sagte Projektleiter Heiko Zimmermann dem Branchenmagazin "Bootswirtschaft". Am Wochenende bleibe es bei den gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Auch die In-Water-Hanseboot im Sandtorhafen schließt um 18 Uhr, wenn es dunkel wird.

Verstärkt bemühen will sich die Messe zudem um jüngere Wassersportler. Im vergangenen Jahr kamen rund 72 000 Besucher zur Hanseboot und damit 4000 weniger als im Jahr zuvor. "Messen spiegeln immer auch den Markt wider", sagte Zimmermann. "Gerade auch der Segelsport kämpft mit Überalterung und Nachwuchsproblemen." Das liege an der demografischen Entwicklung und dem sich ändernden Feizeitverhalten in der Gesellschaft. Der Großteil der Besucher sei zwischen 40 und 60 Jahren alt. Wer noch keine 16 Jahre alt ist, muss keinen Eintritt bezahlen.

Für Einsteiger hat die Messe den Bereich für Funsport erweitert, so dass jetzt in der Halle auch Seabobfahren und Wakeboarden möglich sind. Größer gespielt wird auch das Thema Refit, das ist die Sanierung und Aufwertung von gebrauchten Booten. Die Hanseboot hat aus Bremen die Markenrechte an der Messe Boatfit übernommen und damit zusätzliche Aussteller gewonnen. Insgesamt zeigen auf der Hanseboot rund 550 Aussteller Boote, Zubehör und Dienstleistungen rund um den Boot- und Wassersport.

Homepage Hanseboot