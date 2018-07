Hamburg (dpa) - Hertha BSC setzt seinen Lauf auch im DFB-Pokal fort. Durch ein lockeres 2:0 (1:0) beim wacker kämpfenden Zweitliga-Letzten FC St. Pauli zog der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga am Dienstagabend ins Achtelfinale ein. Mitchell Weiser (42. Minute) und Valentin Stocker (54.) sorgten vor 29.123 Zuschauern am Millerntor für den verdienten Erfolg. Für die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen war es dagegen der nächste Rückschlag und die fünfte Niederlage in Serie.