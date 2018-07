Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV will sich im DFB-Pokal heute beim Drittligisten Hallescher FC rehabilitieren. Der Bundesliga-Letzte muss nach zuletzt null Toren in sechs Spielen in der zweiten Runde des Pokal-Wettbewerbs in Sachsen-Anhalt vor allem wieder das Tor treffen. Der Brasilianer Cléber darf trotz seiner Sperre in der Liga auflaufen. Nach den Ausfällen der verletzten Innenverteidiger Johan Djourou und Emir Spahic soll Albin Ekdal wieder im Abwehrzentrum auflaufen. "Das Pokalspiel in Halle bereitet mir keine Sorge. Vielmehr betrachte ich es als Chance für unsere Mannschaft, den jüngsten Eindruck zu korrigieren", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Gernandt.

