Hamburg (dpa/lno) - Das US-Generalkonsulat in Hamburg lädt am 8. November zusammen mit dem Amerikazentrum und der Bucerius Law School zu einer großen Wahlparty. In der Hochschule wollen mehr als 600 geladene Gäste gemeinsam dem Ausgang der US-Präsidentschaftswahl entgegenfiebern. Live-Berichterstattung amerikanischer Sender, Expertenvorträge, Musik und ein Cheerleading-Team sollen die Wartezeit auf die ersten Ergebnisse aus den Vereinigten Staaten verkürzen, kündigte ein Sprecher der Bucerius Law School an. Flaggen, amerikanische Snacks und ein Food Truck würden für eine "authentische Atmosphäre" sorgen.