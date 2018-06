Hamburg (dpa/lno) - Die sieben größeren Bootsbaubetriebe in Hamburg und Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr Boote und Jachten im Wert von 349 Millionen Euro produziert. Das entspreche 29 Prozent des gesamten deutschen Volumens, teilte das Statistische Amt Nord am Mittwoch im Vorfeld der Hanseboot-Messe (29.10.-6.11.) in Hamburg mit. Gegenüber dem Vorjahr sei der Produktionswert um rund zwei Prozent zurückgegangen. Jede dritte größere deutsche Bootswerft liegt in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Mitteilung Statistik Nord