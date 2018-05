Hamburg (dpa/lno) - Von Pacman über Super Mario bis Angry Birds - Video- und Computerspiele haben sich seit ihrer Entstehung zu einem vielfältigen und kreativen Medium entwickelt. Ab heute können Besucher im Museum für Kunst und Gewerbe (MKG) in Hamburg in die bunte Designwelt der digitalen Spiele eintauchen. Die Ausstellung "Game Masters" bietet Einblicke in rund 40 Jahre Game-Geschichte; angefangen mit menschengroßen Spielhallenrechnern bis hin zu Smartphonegames und Virtual Reality können Interessierte grafische Gestaltung im Wandel der Zeit erleben. Neben der Ausstellung von Skizzen und Modellen, kommen in der Schau auch Spiele-Designer mittels aufgezeichneter Interviews zu Wort. Ein weiteres Highlight: Besucher können über 100 Unterhaltungsgeräte aus allen Videospiel-Epochen selbst ausprobieren. Die Ausstellung läuft bis zum 23. April.

Trailer zur Austellung