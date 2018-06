Hamburg (dpa/lno) - Die ambulanten Pflegedienste in Hamburg haben Ende vergangenen Jahres 17 000 Menschen betreut, die Leistungen der Pflegeversicherung erhielten. Das waren 9 Prozent mehr als zur letzten Erhebung zwei Jahre zuvor, berichtete das Statistikamt in Hamburg am Donnerstag. Von den Betreuten hatten fast 60 Prozent die Pflegestufe I, 25 Prozent die Pflegestufe II und 8 Prozent die Pflegestufe III. Rund 7 Prozent erhielten Leistungen der Pflegeversicherung ausschließlich wegen erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz.

