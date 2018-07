Hamburg (dpa/lno) - Bei Verkehrskontrollen im Hamburger Stadtgebiet sind der Polizei am Mittwoch mehr als 200 Rotlichtsünder ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überprüften 158 Beamte 386 Verkehrsteilnehmer. Rund 60 Prozent wurden wegen Missachtung des Rotlichts angehalten. Mehrere Autofahrer müssten neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen, weil die Ampel länger als eine Sekunde Rotlicht zeigte, hieß es. Neben den Ampelsündern fiel der Polizei auch andere Vergehen auf, unter anderem Fahren unter Einfluss von Drogen, Urkundenfälschung, Fahren ohne Gurt und Handy-Nutzung am Steuer.