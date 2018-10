Hamburg (dpa/lno) - Am Sonntag vor 70 Jahren kam die Hamburgische Bürgerschaft das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Sitzung zusammen. Zweieinhalb Wochen zuvor - am 13. Oktober 1946 - waren die Abgeordneten neu gewählt worden. Der eigentliche Festakt in Erinnerung an die erste frei gewählte Bürgerschaft (und Landesregierung) ist für den 25. November geplant.

Mitte Oktober hatte das Landesparlament bereits an das Jubiläum erinnert. Parlamentspräsidentin Carola Veit sagte in der Sitzung damals, Hamburg habe nach schmerzhaften, unvorstellbaren zwölf Jahren NS-Diktatur vor einem Neubeginn gestanden.

