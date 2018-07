Hamburg (dpa/lno) - Hamburg und Shanghai feiern das 30-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Anlässlich des Jubiläums reisen Bürgerschaftsvertreter am Sonntag in die chinesische Hafenmetropole, wie die Bürgerschaftskanzlei am Freitag mitteilte.

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) wird eine Ausstellung zur 30-jährigen Städtepartnerschaft eröffnen. Die Delegation aus Präsidiumsmitgliedern und Fraktionsvorsitzenden trifft außerdem chinesische Politiker und beschäftigt sich unter anderem mit den Themen öffentlicher Nahverkehr und E-Mobilität.

Laut Bürgerschaftskanzlei ist China Hamburgs zweitwichtigster Wirtschaftspartner - nach Frankreich. 700 Hamburger Unternehmen sind in China aktiv, 520 chinesische Unternehmen haben ihren Sitz in Hamburg. Ebenso verbinden die Städte Austauschprogramme für Schüler und Studenten, kulturelle Projekte und die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz, Umweltschutz und Altenpflege.

Im Rahmen der Feierlichkeiten ist außerdem eine Roadshow zur Eröffnung der Elbphilharmonie geplant. Dort soll ein 80 Quadratmeter großes Modul den Besuchern in Shanghai einen Vorgeschmack auf das neue Konzerthaus geben. Die Roadshow präsentiert sich bei über zehn Stopps in Europa, den USA und Asien.