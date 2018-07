Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Bootsmesse "Hanseboot" (29.10.-6.11.) setzt zunehmend auf Motorboote. Die Messe folge damit dem Markttrend, hieß es am Freitag bei der Vorstellung des Messeprogramms in Hamburg. Die größte Motorjacht auf der Messe ist die Elling E6 aus den Niederlanden mit einer Länge von 19,80 Metern. Größte Segeljacht ist mit 25 Metern Länge die "Oyster 825", die auf der In-Water-Hanseboot im Sandtorhafen zu sehen ist. Insgesamt zeigen auf der Hanseboot rund 550 Aussteller Boote, Zubehör und Dienstleistungen rund um den Boot- und Wassersport. In diesem Jahr hat die Messe an den Werktagen die Öffnungszeiten verändert und ist nun bis 20 Uhr geöffnet.

