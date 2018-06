Hamburg (dpa/lno) - Beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli scheint sich die Personallage vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg zu entspannen. Drei Tage vor dem FCN-Gastspiel am Montag (20.15 Uhr) kehrten die zuletzt verletzten oder erkrankten Abwehrspieler Lasse Sobiech, Philipp Ziereis, Joel Keller und Vegar Eggen Hedenstad in das Teamtraining zurück. Das teilte der Kiezclub am Freitag mit.

Dafür mussten bei nasskaltem Wetter die Mittelfeldakteure Waldemar Sobota und Dennis Rosin krankheitsbedingt aussetzen. Top-Torjäger Aziz Bouhaddouz (Syndesmoseverletzung) und Allrounder Jan-Philipp Kalla (Innenbandanriss) absolvierten ihr Rehaprogramm im Kraftraum.

Torwartcoach Mathias Hain begrüßte Tobias Trautner als Trainingsgast. Der 21-Jährige ist Sohn des früheren Stuttgarter Bundesliga-Keepers Eberhard Trautner und hält sich beim Millerntor-Verein vorerst fit.

Mitteilung FC St. Pauli