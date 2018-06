Norderstedt (dpa/lno) - Die HSG Norderstedt/Henstedt-Ulzburg hat das Nordduell gegen den Handball Sport Verein Hamburg gewonnen und steht mit 16:2 Punkten an der Tabellenspitze der Nordgruppe der 3. Liga. Die Gastgeber, die sich am Ende der vergangenen Saison als SV Henstedt-Ulzburg aus der 2. Bundesliga zurückgezogen hatten, setzten sich am Sonntag gegen den Nachfolger des insolventen deutschen Meisters von 2011 mit 36:26 (17:13) durch. Die Hanseaten rutschten mit jetzt 12:4 Zählern auf Rang vier ab.

Vor den 1500 Zuschauern in Norderstedt schien der HSV Mitte der ersten Halbzeit das Spiel in den Griff zu bekommen, ging beim 9:8 (17.) erstmals in Führung. Bis zum 20:18 (36.) für die Gastgeber blieb die Partie offen, dann demontierte Nord/HU die Hamburger mit elf Treffern in Serie. Erfolgreichster Werfer des Spiels war der Norderstedter Jens Thöneböhn mit acht Toren.

