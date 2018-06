Frankfurt (Main)/Hamburg (dpa/lno) - Die globalisierungskritische Bewegung Attac plant Protestaktionen am Rande des G20-Gipfels im kommenden Jahr in Hamburg. Vorbereitet würden ein Alternativgipfel, eine Großdemonstration und "Aktionen zivilen Ungehorsams", teilte ein Sprecher am Sonntag nach einem Treffen des Netzwerks in Frankfurt (Main) mit. Die Gegenaktivitäten zum Gipfeltreffen am 7. und 8. Juli 2017 in der Hansestadt gehörten zu den Schwerpunkten von Attac Deutschland im kommenden Jahr. Die G20 stehe für Standortkonkurrenz, die Wettbewerbsfähigkeit durch Lohn- und Sozialdumping erkaufe und damit die soziale Ungleichheit weltweit weiter verschärfe, sagte Thomas Eberhardt-Köster vom bundesweiten Attac-Koordinierungskreis. Dies sei eine zentrale Ursache weltweiter Krisen.