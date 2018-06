Hamburg (dpa/lno) - Ein Streit zwischen zwei Eheleuten ist am Samstagabend in Hamburg-Harburg eskaliert. Der Mann würgte seine Frau und drohte, sie und eine weitere Frau zu erschießen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Anschließend habe er sich mit einer Pistole in der eigenen Eisdiele am verschanzt. Beamte des Mobilen Einsatzkommandos rückten an, das Lokal war aber leer. Wenig später hätten die Beamten den Tatverdächtigen unweit der Eisdiele aufgegriffen. Er habe eine ungeladene Schreckschusspistole bei sich getragen. Der Mann wurde festgenommen.