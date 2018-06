Hamburg/Berlin (dpa) - Deutsche Sicherheitskreise nehmen die IS-Botschaft ernst, in der die Terrormiliz einen Messerangriff auf zwei Menschen in Hamburg für sich reklamiert. Es gebe derzeit aber keine konkreten Hinweise auf einen IS-Hintergrund, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Sicherheitskreisen. Es gebe jedoch auch keinen Grund, an der Mitteilung des IS-Sprachrohrs Amak zu zweifeln. Weitere Details wurden nicht bekannt.

Das Thema soll an diesem Dienstag auch in der routinemäßigen Lagebesprechung der Chefs der deutschen Sicherheitsdienste im Kanzleramt eine Rolle spielen. Normalerweise leitet Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) die Besprechung.