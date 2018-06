Hamburg (dpa/lno) - Der Lübecker Yacht-Club hat die Relegation der Segel-Bundesliga gewonnen und bleibt erstklassig. Mit den Lübeckern sicherten sich am Sonntag auf der Hamburger Außenalster auch der Potsdamer Yacht-Club und der Berliner Yacht-Club für 2017 einen Platz im Oberhaus des deutschen Vereins-Segelsports. "Wir gehen zufrieden aus dieser Relegation", sagte Lübecks Steuermann Simon Grotelüschen. "Für die kommende Saison planen wir einen Platz im guten Mittelfeld", ergänzte der Olympia-Sechste.

Als einziger Erstligist verpatzte der Flensburger Segel-Club die Relegation. Die Schleswig-Holsteiner müssen im kommenden Jahr in der 2. Liga antreten. Zweitklassig bleiben der Konstanzer Yacht Club und der Mühlenberger Segel-Club.

Die alten und neuen Vereinmeister vom Deutschen Touring Yacht-Club in Tutzing waren bereits am Samstag gekürt worden. Vizemeister wurde der Verein Seglerhaus am Wannsee vor dem Bayerischen Yacht-Club.

