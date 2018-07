Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Überfall auf eine 27-jährige Frau am Sonntag in Hamburg-Eimsbüttel sucht die Polizei nach einem Sexualstraftäter. Das teilte die Polizei am Dienstag in Hamburg mit. Der Mann hatte die Frau bis zu ihrer Wohnung verfolgt und an der Tür in die Wohnung hineingestoßen. Dort kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung und sexuellen Übergriffen. Die Geschädigte rief laut um Hilfe und schaffte es, den Mann aus der Wohnung zu drängen. Der Täter ist nach Polizeiangaben 21 bis 28 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hat ein südländisches Erscheinungsbild und auffallend große Augen mit langen Wimpern.

Mitteilung der Polizei