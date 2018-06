Paris (dpa) - Mischa Zverev ist beim Tennis-Turnier in Paris bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Trotz einer erneut starken Leistung musste sich der ältere Bruder des deutschen Spitzenspielers Alexander Zverev am Dienstag dem US-Amerikaner John Isner mit 6:7 (8:10), 4:6 geschlagen geben. Der 29-Jährige verlor in der gesamten Partie nur einmal seinen Aufschlag, das genügte Isner aber, um die Begegnung nach 81 Minuten für sich zu entscheiden. Zuletzt hatte Zverev in Basel den Finaleinzug nur knapp verpasst.

