Hamburg (dpa) – Der Schauspieler Til Schweiger ist unter die Gastronomen gegangen. Am Mittwochabend eröffnete der 52-Jährige sein erstes Restaurant in Hamburg - mit prominenten Gästen wie Boxer Wladimir Klitschko und Schauspielkollege Fahri Yardim. Offiziell nimmt das "Barefood Deli" jedoch erst am Freitag den Betrieb auf. "Ich war schon immer gerne Gastgeber und alle haben sich sofort wohlgefühlt bei uns zu Hause", erzählte Schweiger der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Eröffnung in der Hamburger Innenstadt.

Das Restaurant soll vieles aus den Filmen und der privaten Welt des Produzenten, Regisseurs und Schauspielers enthalten, zum Beispiel Szenen- und Setfotos aus "Keinohrhasen", "Kokowääh" und "Honig im Kopf". Daneben soll ein eigenes Bier ausgeschenkt werden - das in Bayreuth gebraute "Tils", das Schweiger bei der Eröffnungsfeier auch Klitschko zum Probieren gab. "Sehr gut", befand der Boxer.

