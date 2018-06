Hamburg (dpa/lno) - Der Deutsche Radiopreis wird am 7. September in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen. "Die Elbphilharmonie wird den Deutschen Radiopreis in einem besonderen Glanz erstrahlen lassen; weit über die Grenzen Hamburgs und Deutschlands hinaus", sagte Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk, am Mittwoch in Hamburg. "Der große Saal bietet uns den glanzvollen Rahmen und die perfekte Akustik, um diejenigen zu ehren, die tagtäglich dafür sorgen, dass Millionen Hörer in ganz Deutschland das Radio einschalten", erklärte Lutz Kuckuck, Geschäftsführer der Radiozentrale. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland.

