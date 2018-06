Hamburg (dpa/lno) - Neben der Aussichtsplaza und dem Hotel Westin eröffnet am 4. November auch die Gastronomie in der Hamburger Elbphilharmonie. Auf drei verschiedenen Ebenen präsentiert die Störtebeker Elbphilharmonie Hamburg GmbH, ein Joint-Venture aus der Störtebeker Braumanufaktur, Stralsund, und der east group, Hamburg, ihr kulinarisches Konzept. "Beer & Dine" – unter diesem Motto eröffnet im 5. Obergeschoss der Elbphilharmonie ein Restaurant mit angrenzendem Bar- und Lounge-Bereich. In der 6. Etage können Bierliebhaber verschiedene Brauspezialitäten vom Fass probieren. Einen Panoramablick bietet das "Deck & Deli" im 8. Obergeschoss.

