Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Haushalte werden durch die milde Witterung und sinkende Energiepreise entlastet. Im Durchschnitt können sie mit 6,5 Prozent geringeren Heizkosten rechnen, teilte der Mieterverein zu Hamburg am Mittwoch in der Hansestadt mit. Das sei ein Ergebnis des neuen bundesweiten Heizspiegels 2016. Durch die stark gefallenen Ölpreise würden die Haushalte mit Ölheizung am stärksten entlastet. Ein Durchschnittshaushalt mit einer 70 Quadratmeter großen Wohnung zahle nun im Durchschnitt 889 Euro im Jahr für die Heizung. Am teuersten sei Fernwärme mit 1013 Euro, vor Erdgas mit 872 Euro und Heizöl mit 793 Euro jährliche Kosten.

