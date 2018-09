Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Sparkasse (Haspa) will in den nächsten Jahren ihre Filialen modernisieren, die digitalen Angebote ausbauen und eine neue Finanzsoftware einführen. Um sich für die Zukunft gut aufzustellen, werde die Haspa rund 200 Millionen Euro investieren, teilte die größte deutsche Sparkasse am Donnerstag in Hamburg mit. Die Filialen sollen über ihre bisherige Funktion hinaus zu Treffpunkten und Veranstaltungsorten in der Nachbarschaft der Kunden werden. Mit mehr als 1,5 Millionen Privat- und Firmenkunden und rund 150 Filialen ist die Haspa der führende Anbieter von Bankdienstleistungen in der Metropolregion Hamburg.

