Hamburg (dpa/lno) - Das Containerschiff "Hanjin Gold" der in finanziellen Nöten steckenden Reederei Hanjin wird gegenwärtig im Hamburger Hafen entladen. Es werden 5074 Container gelöscht, ehe das Schiff den Hafen am Freitagabend wieder verlässt, teilte eine Sprecherin des Umschlagunternehmens Eurogate am Donnerstag auf Anfrage mit.

Die "Hanjin Gold" ist das vierte und letzte Containerschiff der südkoreanischen Reederei Hanjin, das nach dem Insolvenzantrag des Unternehmens vor gut zwei Monaten im Hamburger Hafen entladen wurde. Die "Hanjin Europe" lag damals in Hamburg am Kai und musste mehrere Wochen warten, weil Hafendienstleistungen wie Lotsen, Schlepper und Festmacher nur noch gegen Vorkasse erbracht wurden. Danach kamen - jeweils mit großer Verspätung - noch die "Hanjin Harmony" und die "Hanjin Africa", die zum Teil mit Artikeln für das Weihnachtsgeschäft beladen waren.

Was aus den Hanjin-Schiffen im Zuge der Insolvenz werden soll, ist vorläufig unklar. Gegenwärtig liegen die drei Schiffe, die zuletzt den Hamburger Hafen angelaufen hatten, vor Rotterdam. Sie sind nicht in Fahrt. Weltweit sind 89 Containerschiffe von der Insolvenz betroffen. Soweit es sich um gecharterte Schiffe handelt, werden sie teilweise von anderen Reedereien übernommen.