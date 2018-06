Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan sagt den "Coffee to go"-Wegwerfbechern den Kampf an. "Wir wollen (...) etwas unternehmen, um die Flut der Wegwerfkaffeebecher zu reduzieren", sagte der Grünen-Politiker dem "Hamburger Abendblatt" (Montag). Eine Möglichkeit wäre eine Art Pfandsystem, das die Kunden animiert, Kaffeebecher zurückzubringen. Die Umwelt und Stadtentwicklungsbehörde werde mit gutem Beispiel vorangehen und Einweg- durch Mehrwegbecher ersetzen. Derzeit würden in der Behörde noch pro Jahr mehr als 15 000 Einwegbecher ausgegeben.