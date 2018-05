Hamburg (dpa) - Das Hamburger S-Bahn-Netz soll auf der Strecke zwischen Altona und Blankenese/Wedel die weitere Station "Ottensen" erhalten. Sie soll bis 2020 zwischen den Haltestellen Altona und Bahrenfeld entstehen, wie Hamburgs Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) am Dienstag in Hamburg ankündigte. Damit würden die Stadtteile Ottensen-Nord und Bahrenfeld sowie die in der Nachbarschaft entstehenden neuen Wohngebiete optimal an das Schnellbahnnetz angebunden, ergänzte Horch. Das Bauvorhaben wurde von der Muttergesellschaft der Hamburger S-Bahn, der Deutschen Bahn AG, geplant. 22,6 Millionen Euro sind hierfür veranschlagt.

Hamburger Linienplan

Über S-Bahn Hamburg