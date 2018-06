Hamburg (dpa/lno) – Das amerikanische Konsulat lädt heute Abend in Hamburg zur großen Präsidenten-Wahlparty ein. Zusammen mit dem Amerikazentrum und der Bucerius Law School wird in den Räumlichkeiten der Hochschule gefeiert. Den 600 geladenen Gästen wird ein buntes Rahmenprogramm aus Vorträgen, Live-Berichterstattung amerikanischer TV-Sender sowie Auftritten der Bucerius Big Band und des Cheerleading-Teams der Universität geboten. Die endgültigen Wahlergebnisse werden jedoch frühestens gegen 5.00 Uhr deutscher Zeit am Mittwochmorgen feststehen, sagte der Sprecher des US-Konsulats, Heiko Herold.