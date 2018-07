Hamburg (dpa/lno) - Mit Entsetzen haben Politiker im Norden auf den Wahlausgang in den USA reagiert. Die Hamburger FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding twitterte: "Wache schweißgebadet aus meinem Albtraum auf. Und stelle fest, dass er Realität geworden ist. #ElectionNight #USA2016". Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) schrieb ebenfalls von einem Albtraum und "Oh my God! Das habe ich die letzten Wochen gedanklich nicht zulassen wollen, mir fehlte einfach die Vorstellungskraft dafür."

Der Kieler SPD-Landeschef Ralf Stegner twitterte: "Der politische GAU ist eingetreten.Dennoch muss man Ergebnis demokratischer Wahlen respektieren. Auch wenn es einem überhaupt nicht gefällt."

Fegebank tweet

Suding tweet

Stegner tweet