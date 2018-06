Hamburg (dpa) - Premiere mit Prominenz und Panikdresscode für Udo Lindenbergs Musical: Auf der Hamburger Reeperbahn hat der Musiker am Donnerstagabend den Start seiner Show "Hinterm Horizont" gefeiert. Die Story vom "Mädchen aus Ostberlin" und dem Rockstar aus Hamburg, die zuvor mehr als fünf Jahre lang in Berlin lief, geht in überarbeiteter Fassung bis Sommer nächsten Jahres im Operettenhaus über die Bühne. Hamburg ist seit langem die Wahlheimat des 70-Jährigen.

Prominente Freunde und Kollegen wie Komiker Otto Waalkes und Sängerin Vicky Leandros kamen ebenso wie Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) oder Stars aus dem Amüsierviertel St. Pauli, etwa Dragqueen Olivia Jones oder Theatermacher Corny Littmann. "Der ganze Kiez ist am Start", jubelte Lindenberg. "Jetzt bin ich wieder hier, auf der Reeperbahn - da, wo ich hingehöre." Bevorzugte Outfits zumindest auf dem roten Teppich: schwarz und rockig im Stil des Panikrockers.

Musical

Udo Lindenberg Homepage