Hamburg (dpa/lno) - Vor sieben Jahren starb das lebensbedrohlich unterernährte Baby Lara Mia in Hamburg - vor dem Landgericht muss sich der Lebensgefährte der Mutter nun erneut verantworten. Am ersten Prozesstag am Donnerstag wollte der 29-Jährige keine Aussage machen. Stattdessen wurde ein Vernehmungsprotokoll der Polizei aus dem März 2009 verlesen. Damals hatte der Angeklagte davon gesprochen, dass das Kleinkind beim Essen immer "krüscher" geworden sei.

Zum Prozessbeginn hatte die Staatsanwaltschaft dem 29-Jährigen Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen. Laut Anklageschrift soll er Lara Mia "ab Oktober 2008 nicht mehr ausreichend ernährt haben". In Folge dessen habe das Kind deutlich an Gewicht verloren, sei schwächer geworden und sei "spätestens ab Februar 2009 erkennbar lebensbedrohlich unterernährt" gewesen. Das Mädchen war im März 2009 im Alter von knapp neun Monaten aus ungeklärter Ursache gestorben. Der Vater war bereits 2010 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft erfolgreich Revision ein.