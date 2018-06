Hamburg (dpa/lno) - Schlittschuhlaufen auf hoher See: An Bord des Kreuzfahrtschiffs AIDAprima ist am Samstag in Hamburg eine Eislaufbahn eröffnet worden. Die 200 Quadratmeter große Fläche an Deck des Schiffes wird in Kooperation mit "Holiday on Ice" betrieben, wie eine AIDA-Sprecherin am Freitag sagte. Kreuzfahrtgäste können demnach noch bis voraussichtlich März 2017 auf offener See in 40 Metern Höhe Schlittschuh laufen. Eingeweiht wurde die Bahn von einem Eislaufpaar von "Holiday on Ice". Die AIDAprima war im Mai beim Hamburger Hafengeburtstag getauft worden.