Hamburg (dpa/lno) - Der Aufruf des Papstes zur Barmherzigkeit gegenüber Obdachlosen ist für die Mitarbeiter des Hamburger Mitternachtsbusses nichts Neues. Das Diakonie-Projekt feiert sein 20-jähriges Bestehen. Seit November 1996 fahren die ehrenamtlichen Helfer an 365 Tagen im Jahr zu den sozialen Brennpunkten der Hansestadt und verteilen Getränke, Brote und Decken an Obdachlose und Bedürftige. Sein Amtsvorgänger Stephan Reimers habe eine Bürgerbewegung ins Leben gerufen, sagte Landespastor Dirk Ahrens auf einem Festakt zum Jubiläum. Heute zählt das Projekt 140 ehrenamtliche Mitarbeiter und viele Spender. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) bezeichnete die Helfer als "das menschliche Antlitz dieser Stadt". Die ursprünglich aus Frankfurt/Main kommende Idee hat inzwischen weitere Nachahmer gefunden. Der Hamburger Mitternachtsbus hat ein Partnerprojekt in St. Petersburg.

Mitternachtsbus