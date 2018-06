Hamburg/Westerland (dpa/lno) - Auf der Zugstrecke zwischen Hamburg-Altona und Westerland auf Sylt kommt es weiter zu Verspätungen. Nachdem am Freitag wegen technischer Probleme an einem Zug vorsorglich alle Züge der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) aus dem Verkehr genommen wurden, habe man jetzt Ersatzzüge anderer Unternehmen im Einsatz, sagte ein Sprecher am Samstag. "Trotzdem können alle Pendler die Insel mit dem Zug erreichen." Teilweise gelte auf der Strecke Schienenersatz- und Pendelverkehr.

